وفاة عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير المناضل الكبير زكريا الآغا

وطن: توفي، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الآغا.

والآغا من مواليد مدينة خان يونس عام 1942، نال درجة البكالوريوس في الطب من جامعة القاهرة عام 1965، وتخصص بالأمراض الباطنية عام 1971، وشغل عدة مناصب أبرزها إلى جانب كونه عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح، مفوضا عاما للتعبئة والتنظيم لحركة فتح في قطاع غزة حتى عام 2016، ورئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى ناصر بخان يونس حتى عام 1987، حيث فصل أمنيًا من قبل سلطات الاحتلال، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بمستشفى الأهلي بغزة 1989-1993، وعينه الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لمجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة.

كما تولى رئاسة وشارك في عضوية مجالس إدارة العديد من الجمعيات والجمعيات الطبية، وشغل منصب وزير الإسكان في أول حكومة شكلتها السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، كما كلّفه الرئيس محمود عباس في حزيران 2007 برئاسة اللجنة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة لمتابعة النشاط السياسي والتنظيمي للحركة، إلى جانب رئاسته لهيئة العمل الوطني في غزة.