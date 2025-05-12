مركز ابداع المعلم يفتتح المرحلة الثالثة من مشروع بدائل - كندا —لدعم التعليم والدعم النفسي للأطفال النازحين

وطن: يتواصل العمل في ملتقى البراق مع الأطفال النازحين ضمن المرحلة الثالثة من المشروع الذي ينفذه مركز إبداع المعلم، حيث يقدم فريق مكوّن من معلمين وأخصائيين نفسيين ومنشطين برامج تعليمية ونفسية وترفيهية لما يقارب 200 طفل، ممن عانوا من ظروف قاسية نتيجة النزوح، وفقدوا منازلهم وأحبّاءهم، وتم إقصاؤهم عن حقهم في التعليم بسبب تدمير المدارس واستمرار الحرب على قطاع غزة.

ويُعد ملتقى البراق من المساحات الآمنة التي يوفرها المركز، حيث تُقدم خدمات متعددة لحماية الأطفال وأسرهم، عبر برامج تعليمية قائمة على مهارات التعلم العاطفي والاجتماعي، وبرامج دعم نفسي وفق منهجية التدخل في حالات الطوارئ والحماية، إلى جانب جلسات تعزز الصمود والرفاه النفسي. كما يتضمن المشروع برنامجًا ترفيهيًا يهدف إلى تخفيف الضغوط النفسية وتحسين الرعاية الذاتية للأطفال.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود البراغيتي، مدير برنامج الصحة النفسية، أن المشروع حقق نتائج إيجابية في المرحلتين السابقتين، وساهم في استعادة الأمل لدى الأطفال رغم الألم، وعزز من قدرتهم على الاندماج النفسي والتربوي، مما ساعدهم على التكيف مع الظروف الراهنة. وأوضح أن هذه البرامج تشكل جزءًا من الإسعافات النفسية الأولية، والتي تُعد من المؤشرات المهمة في حماية الطفل من التحديات المستقبلية الناجمة عن الضغوط والأحداث اليومية الصادمة.

ويواصل فريق إبداع المعلم، بدعم من المتطوعين، توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال وأهاليهم، بهدف تعزيز الأمل ودعم الحقوق، والحد من الآثار السلبية على شخصية الطفل، مع تقوية قدراتهم في التواصل والتفاعل المجتمعي، وتمكينهم من مواجهة التحديات من خلال المهارات التي يكتسبونها ضمن البرامج المنفذة في إطار أهداف المشروع.