"إسرائيل" تطلب من المحكمة الجنائية الدولية سحب أمر اعتقال نتنياهو

وطن: طلبت "إسرائيل" من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكّرات الاعتقال الصادرة بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، وذلك في وقت تدرس فيه المحكمة التحدّيات التي طرحتها "تل أبيب" بشأن اختصاصها القضائي في النظر في سلوك الحرب في غزّة.

وأظهرت وثائق نُشرت على موقع المحكمة في وقت متأخّر من يوم الأحد، أنّ الحكومة الإسرائيلية دعت المحكمة إلى إصدار أمر للادّعاء العامّ بتعليق "تحقيقاته المتعلّقة بالجرائم الفظيعة في الأراضي الفلسطينية".

وتحمل الوثائق، المؤرّخة في 9 أيار/مايو، توقيع نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، جلعاد نوعام، وتعتبر خطوة إضافية في إطار مساعي "إسرائيل" لمنع صدور مذكّرات توقيف دولية بحقّ كبار مسؤوليها على خلفيّة الحرب في غزة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكّرات اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.