"فورين أفيرز": نهاية حقبة التحالف الأوروبي الأمريكي

وطن: اعتبرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن التحالف التقليدي بين الولايات المتحدة وأوروبا الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد وصل إلى نهايته.

وأشارت الصحيفة في مقالها إلى ضرورة أن تتخلى أوروبا عن اعتمادها على الدعم الأمريكي وأن وتسعى لرسم مستقبلها بنفسها.

وجاء في المقال: "لقد ولت مرحلة التحالف الأوروبي-الأمريكي التي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد خيار استرضاء الولايات المتحدة مجديا، إذا أرادت أوروبا تجنب الانزلاق إلى وضع التابع لواشنطن أو الانضمام القسري إلى مجال النفوذ الروسي، فعليها أن تتحمل مسؤولية كتابة مستقبلها بيدها".

وبحسب المقال فقد أصبحت واشنطن خلال السنوات الأخيرة طرفا غير متوقع وحتى متعارض مع المصالح الأوروبية، كما وتسعى إلى إضعاف الموقع الاستراتيجي لأوروبا عبر ممارسات ضغط خارجي وسياساتها التجارية العدوانية، بما في ذلك استخدام أدوات الاقتصاد كوسيلة للابتزاز.

في الثاني من أبريل، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من 185 دولة ومنطقة. ودخلت التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، والتعريفات الجمركية المنفردة في 9 أبريل.

وفي التاسع من أبريل أعلن ترامب كذلك عن تعليق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات على أساس متبادل فيما يتصل بعدد من البلدان والأقاليم لمدة 90 يوما.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا التوقف، مرتبط بالمفاوضات التجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة جمركية عالمية عامة بنسبة 10%.

من جانبها، حذرت المفوضية الأوروبية في 8 مايو من أنه في حال تعثر المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي قد يفرض ردًا تعريفات جمركية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو.