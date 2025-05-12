اللجنة الوطنية للتراث" تدعو "اليونسكو" للتدخل الفوري لصد اعتداءات الاحتلال على موقع سبسطية الأثري

وطن: دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي أ.د علي زيدان أبو زهري، في بيان له اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل بإجراءات ملموسة على الأرض، لصد وإيقاف ممارسات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية التي يمارسها في موقع سبسطية الأثري.

جاء ذلك بعد إعلان ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو، البدء في الحفريات من أجل إقامة "متنزه السامرة الوطني" على أرض الموقع الأثري في سبسطية، بادعاء استيطاني شائن بأنها إحدى المواقع التاريخية والتراثية اليهودية، وتخصيص عشرات الملايين من الدولارات من أجل تأهيل محطة القطار الاستيطانية المزعومة، وذلك ضمن سياسة الإحلال الاستيطاني الثقافي.

وشدد أبو زهري على ضرورة تحرك دول العالم كافة، ودول العالم الإسلامي، باتجاه إجبار دولة الاحتلال على احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة للجميع، ووقف هذه الاعتداءات، خاصة أن هذا الموقع الأثري الفلسطيني الهام، كان قد أدرج على لائحة منظمة "اليونسكو" للتراث المادي العالمية بالعام 2012، وقائمة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالعام 2024.

وأشار أبو زهري، إلى أن هذه الاعتداءات المستمرة التي يمارسها الاحتلال تحت مسمى "إعادة الترميم"، يسعى من خلالها إلى طمس الذاكرة والوعي الوطني والتاريخي لشعبنا الفلسطيني، من خلال شطب الرواية الفلسطينية الأصيلة وشن حرب وجودية وتهويدية شرسة، وزرع مكونات دخيلة وفقا لتاريخ مزور هدفه المزيد من مصادرة الأراضي والمناطق الاستراتيجية الفلسطينية، وتستهدف رسم خرائط جديدة تساهم في تنفيذ خططه الاستيطانية.