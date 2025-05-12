الجامعة العربية الأمريكية توقع مذكرة تفاهم مع مدرسة الفرندز رام الله

وطن: وقعت الجامعة العربية الأمريكية مذكرة تفاهم مع مدرسة الفرندز رام الله، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب طلبة برنامج علم النفس التربوي، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في دعم الصحة النفسية وتطوير الخدمات التربوية في فلسطين.

جرى توقيع الاتفاقية بين القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور، ومديرة مدرسة الفرندز الأستاذة رانيا معيّة.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة تدريبية عملية لطلبة الماجستير في الإرشاد التربوي داخل المدرسة، بإشراف مشترك بين الجانبين، بما يضمن تقديم خدمات إرشادية مهنية لطلبة المدرسة، وتطوير مهارات الطلبة الجامعيين في مجالات الدعم النفسي، والإرشاد الجماعي، والبرامج التوعوية.

وأكد الطرفان على أهمية هذا التعاون في تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتربوية، وتبادل الخبرات، والمساهمة في تحسين جودة التعليم والدعم النفسي في المدارس الفلسطينية.

وتضمنت الاتفاقية مجالات تعاون إضافية تشمل ورش عمل، ودعم الأبحاث، وتنظيم زيارات مدرسية إلى الجامعة، والتعاون في مجال عمل دورات من الجامعة لتطوير مهارات كادر المدرسة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الشراكة بين الجانبين في خدمة القطاع التربوي والنفسي.