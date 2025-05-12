رئيس الوزراء من طولكرم: مستمرون في الإغاثة والإعمار ولن نحيد عن دعم شعبنا حتى زوال الاحتلال

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن الحكومة تواصل جهودها في إزالة المعاناة عن أبناء الشعب، مجددا العهد بالوقوف إلى جانب المواطنين حتى زوال الاحتلال وعودة الأرض إلى أصحابها.

وقال مصطفى ﻿خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في طولكرم، صباح اليوم الاثنين، "نجتمع اليوم في طولكرم وقلوبنا مثقلة بذكرى النكبة التي تفصلنا عنها ثلاثة أيام، والتي تتجدد فصولها وشواهدها المعاصرة، من قتل ونزوح وجوع في أماكن مختلفة من الوطن في غزة، ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

واستدرك قائلا: لكننا أيضا ممتلئون بالأمل في زوال هذا الاحتلال والعدوان، وأن تعود الأرض إلى أصحابها، والكرامة تعود إلى أهلنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة طولكرم كمجلس وزراء تحمل رسالة من الرئيس محمود عباس إلى أهالي المحافظة مفادها نحن معكم، وسنقوم بكل ما يمكن لإزالة هذه الغمّة عن أهلنا في المحافظة، بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنية والشعبية ووكالة الغوث، لتصحيح هذا الوضع الصعب”.

وأوضح مصطفى أن اجتماعاً تحضيرياً سبق الجلسة الحكومية، وجمع المؤسسات الشريكة بما في ذلك الغرفة التجارية والأمن والبلدية واللجان الشعبية في المخيمات، تم خلاله نقل تحيات وشكر الرئيس محمود عباس وشكر الحكومة على مواقفهم وصمودهم وتكاملهم، والعمل الجماعي المشترك الذي خفف معاناة أبناء شعبنا في طولكرم.

وأشار إلى أنه تم إبلاغهم أيضا باستعداد الحكومة للعمل معهم بالتنسيق مع الجميع بداية مع المحافظ، بإنجاز برنامج الإغاثة والبرامج الطارئة والتشغيل والإعمار، وسيكون إضافة إلى ما تم إنجازه حتى الآن سيكون هناك برامج جديدة لقطاعات مختلفة تشمل الصحة والزراعة والطرق والإسكان وبرامج للتشغيل وإجراءات أخرى، لدعم القطاع الخاص الذي تعرّض كما تعرضت له قطاعات أخرى لدمار ومعاناة على المستوى الاقتصادي.

وفي ختام كلمته، شدد مصطفى على أن الحكومة ستواصل جهودها وتبحث اليوم في هذه الجلسة المزيد من الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها للتغلب على الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن الخير سيعم محافظة طولكرم والوطن بكل محافظاته.