"أوكسفام": المجاعة في غزة متعمدة والأكبر عالميا من حيث عدد المتضررين

وطن: أكدت منظمة "أوكسفام" الدولية أن المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها، محذرة من أن الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا.

وأشارت المنظمة، في بيان صدر اليوم، إلى أن موظفيها على الأرض يشهدون يوميا معاناة أسر تعاني الجوع الحاد، وأطفالا يعانون من سوء تغذية لدرجة أنهم باتوا عاجزين عن البكاء، في مشهد يعكس كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وحذرت أوكسفام من أن استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كسلاح، وعرقلة وصولها إلى المدنيين، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويهدد بدفع الوضع الإنساني في غزة نحو الانهيار التام.

وأضافت المنظمة أن تحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة يشكل خطرا مباشرا على المدنيين، ويزيد من تفاقم الفوضى والمعاناة في مختلف أنحاء القطاع.

واختتمت أوكسفام بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي تجاه سياسات التجويع في غزة يعد تواطؤا لا يمكن تبريره، مطالبة بتحرك عاجل لإنهاء الحصار وضمان تدفق المساعدات دون قيود.