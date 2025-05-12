الأمم المتحدة: حصار غزة يهدد حياة الملايين والمساعدات على وشك النفاد

رام الله - وطن: حذرت الأمم المتحدة من استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أسابيع، ودعت إلى رفعه الفوري لإنقاذ نحو 2.1 مليون نسمة يقطنون القطاع.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان رسمي إن مخزونات المؤسسات الإنسانية الدولية توشك على النفاد مع دخول الحصار الشامل الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة شهره الثالث، ما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير.

من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ الثاني من مارس الماضي يمنع دخول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية، وهو ما يهدد حياة السكان الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على هذه المساعدات للبقاء.

وحذرت "الأونروا" من أن الضرر الناتج عن هذا الحصار قد يكون غير قابل للإصلاح، مشيرة إلى أن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات التابعة لها جاهزة للدخول إلى قطاع غزة، وأن فرقها هناك مستعدة لتوسيع نطاق عمليات التوزيع فور السماح لها بذلك.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن نحو 81% من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في قطاع غزة شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الإنتاج، نتيجة القصف والتجريف المستمر منذ بداية الحرب على القطاع في الـ7 من أكتوبر 2023.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث تتزايد الحاجة الملحة لتوفير الغذاء والماء والدواء لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفا إنسانية خانقة توصف بأنها الأسوأ في تاريخ المنطقة.