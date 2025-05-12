الرئيس الألماني يلمّح: على نتنياهو تفادي زيارة برلين بسبب مذكرة الاعتقال

وطن: ألمح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الإثنين، إلى أنه "من الأفضل تجنّب اختبار النظام القضائي الألماني" في حال قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زيارة ألمانيا، في إشارة إلى احتمال استجابة برلين لمذكرة الاعتقال الصادر بحقّه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده شتاينماير مع رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، في برلين، وقال فيه: "مسألة زيارة محتملة لرئيس الحكومة الإسرائيلية لا يجب أن توجّه لي، بل للحكومة الألمانية".

واستدرك الرئيس الألماني قائلا: "لكن من ناحيتي، آمل أن يكون جميع الأطراف عقلانيين بما يكفي حتى لا نصل إلى وضع يتم فيه إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة إسرائيلية يزور ألمانيا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، خلال العام الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.