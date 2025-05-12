جامعة بيرزيت ومنظمة البيدر تنظمان مؤتمراً حول معاناة التجمعات البدوية في فلسطين

وطن: نظّمت دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع منظمة البيدر، صباح اليوم الإثنين 12 أيار/مايو 2025، مؤتمراً ومعرض صور بعنوان “البدو: حياة على صفيح ملتهب”، في بمبنى سعيد خوري داخل حرم الجامعة، بهدف تسليط الضوء على معاناة التجمعات البدوية في فلسطين، وما تواجهه من تهديدات متواصلة تتعلق بالأرض والهوية.

شارك في المؤتمر عدد من الأكاديميين والناشطين والطلبة، حيث تناولت الجلسات الانتهاكات التي تتعرض لها التجمعات البدوية، من تهجير قسري ومصادرة أراضٍ وملاحقة يومية تهدد وجودهم وهويتهم الثقافية.

وأكد المنظمون أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي العام بشأن معاناة هذه الفئة المهمشة، والدعوة لاستخدام الكلمة والصورة كوسائل مقاومة في مواجهة محاولات الإقصاء، كما شددوا على أهمية دعم صمود البدو في معركتهم اليومية من أجل البقاء.

وتضمن المعرض بعرض مجموعة من الصور التي توثق واقع التجمعات البدوية، وتبرز معاناتهم اليومية في مواجهة الهدم والتهجير ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى جوانب من حياتهم البسيطة وصمودهم في وجه الانتهاكات المستمرة.

وفي ختام المؤتمر،دعا المنظمون إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق التجمعات البدوية في فلسطين.