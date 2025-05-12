احباط محاولة مستوطنين ذبح "قربان" في الأقصى

وطن: أحبط حراس المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، إدخال مستوطنين "قربانا حيا" إلى باحاته، عبر باب الغوانمة.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة -أحد أبوابه - وبحوزتهم قربان "خروف صغير"، فلاحقهم حراس الأقصى وأحبطوا محاولة تقديمه في الأقصى في عيد الفصح الثاني.

وكان 594 مستوطنا قد اقتحموا الأقصى اليوم، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، وسط تضييقات على المصلين.

وفي السياق ذاته، نددت محافظة القدس في بيان، محاولة ذبح قربان داخل المسجد الأقصى، الذي تعتبره تطورًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه.

وحذرت المحافظة من إقدام مجموعة من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم على محاولة تهريب خروف صغير إلى المسجد الأقصى المبارك، بغرض ذبحه داخل باحاته، في محاولة إجرامية لانتهاك قدسية المكان الأقدس لدى المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة.

وذكرت أن ثلاثة مستوطنين ، تمكنوا من إدخال خروف مخبأ داخل كيس قماشي عبر باب الغوانمة، في محاولة لذبح القربان حسب الطقوس التلمودية.

وأكدت، أن هذا التطور يشكل تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء، وأضافت: "لو تم تنفيذ عملية الذبح داخل الأقصى، فلن يستطيع أحد التكهن بالتداعيات المنبثقة عن هذا العمل الإجرامي".