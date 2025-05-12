الائتلاف التربوي الفلسطيني يستكمل التحضيرات النهائية لمنتدى "تعلم وتعليم الكبار (الوجاهي)" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي

وطن: أعلن الائتلاف التربوي الفلسطيني عن استكمال كافة التحضيرات اللوجستية والفنية لتنظيم منتدى "تعلم وتعليم الكبار"، المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 13 أيار 2025 في قاعات الهلال الأحمر بمدينة البيرة. وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وأكد القائمون على المنتدى أن هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود المشتركة لتسليط الضوء على أهمية تعلم وتعليم الكبار باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الوعي المجتمعي وتمكين الأفراد من المساهمة الفاعلة في التنمية والتحرر الوطني.

سيشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي، ومؤسسات الائتلاف التربوي الفلسطيني، وتعاونيات التعليم المنبثقة عن الائتلاف، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء تربويين وممثلين عن فئات الشباب. ويتخلل البرنامج جلسات حوارية وتفاعلية تناقش واقع تعليم الكبار في فلسطين، والتحديات التي تواجهه، وآفاق تطويره في ضوء التجارب الإقليمية والدولية.

يأتي هذا المنتدى تتويجاً لسلسلة من اللقاءات التنسيقية التي نظمها الائتلاف التربوي بالشراكة مع الوزارة، بهدف ضمان الإعداد المهني للفعالية وتحقيق أعلى مستويات المشاركة والحوار البنّاء حول قضايا تعليم الكبار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني، السيد رفعت صباح، أن المنتدى يشكل منصة وطنية لإطلاق حوار مفتوح وبنّاء، بهدف تعزيز إدماج تعليم الكبار في السياسات التعليمية الوطنية. كما يُتوقع أن يسهم المنتدى في تطوير برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الفئات المستهدفة، عبر توفير بيئة تفاعلية تجمع بين الخبراء وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني.

تأتي هذه الفعالية ثمرة للتعاون المشترك بين الائتلاف التربوي الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي، والجمعية الألمانية لتعليم الكبار (DVV International)، والشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).