حمدي فرّاج يكتب لوطن: من صفقة القرن الى خسارة القرن فتعويم المقاومة

مضى الربع الأول من قرن الألفية الثالثة الأول (من 2000 الى 2099) ، و أخذ الناس يحمّلون على هذا القرن أكثر مما يحتمل ، و يربطون الكثير من خطواتهم وقراراتهم بحلوله ووصوله اليهم ، او وصولهم اليه ، و كأن نهاراته ستختلف عن نهارات القرن الذي سبقه ، و كذلك فصول صيفه و شتائه ، حتى ان البعض توقع قيام القيامه خلاله ، استنادا لقول منسوب للنبي من أنها – الدنيا – تؤلف و لا تؤلفان ، و بالطبع ، فإن للعلم رأي آخر تماما يفيد امتداد عمر الأرض لما يزيد عن اربع مليارات سنة قادمة .

كثيرون ربطوا مشاريعهم بالقرن ، من باب انها نوعية و مهمة و كبيرة و خيّرة ، أو من باب تفائلهم بالقرن الجديد ، و ربما من باب تخلصهم من مصائب القرن المنصرم الذي شهد حربين عالميتين راح ضحيتهما عشرات ملايين الأرواح البشرية ، و حرب "باردة" طحنت بدورها أرواح عشرات ملايين الأرواح أيضا ، و شهد استخدام قنابل ذرية لأول مرة في التاريخ ، الهولوكوست فإقامة إسرائيل ، فالنكبة و النكسة ... الخ .

أصبحنا نسمع عن "صفقة القرن" و طائرة القرن ، و قطار القرن ، و صاروخ القرن ، و أغنية القرن ، و مخرج القرن ، و خطاب القرن ... و معظمها تحمل آمالا و تفاؤلا بالقرن الجديد و توسم الخير فيه ، غير انه قبل أيام خرج في هذه المنطقة ، من يعاكس المألوف ، و يطلق تعبير "خسارة القرن" ، هم الإسرائيليون من ذوي المحتجزين لدى المقاومة في غزة خلال تظاهراتهم التي لم تتوقف منذ عشرين شهرا ، خلالها ، و هي مدة طويلة جدا لمن يعايش ظروفهم القاسية ، قتلت عمليات جيشهم نحو أربعين منهم من أصل حوالي ستين ألفا من الفلسطينيين ، معظمهم من الأبرياء و الأطفال و النساء .

"خسارة القرن" من وجهة نظر هؤلاء ، تعني ان إسرائيل لم تمن بخسارة مشابهة من قبل ، و خسارة لن يوازيها خسارة خلال ما تبقى من القرن ، و هي مدة ما زالت طويلة ، ستمتد لخمس و سبعين سنة قادمة ، أي ما يساوي تقريبا عمر هذه الدولة .

خسارة إسرائيل القرنية ، او خسارة القرن ، جرّتها هي نفسها على نفسها ، أكثر بكثير مما فعلته المقاومة ، من خلال حكومة يخجل مواطنها ان ينتمي اليها ، و يخجل انسانها ان يتدين بدينها ، و جنديها ان يخدم في جيشها ، وزراء يفاخرون بقتل الأطفال قبل ان يكبروا ، وزراء يفاخروا بمنع ادخال حبة قمح واحدة لشعب بأكمله ، وزراء ينصحوا باستخدام قنبلة ذرية لإبادة هذه الوحوش الآدمية ... الخ .

"خسارة القرن" ، تعني من وجهة نظر هؤلاء المتظاهرين ، (خسارة محققة على المستوى السياسي والأمني والقيميّ) على حد وصفهم المجاهر . و لكنها من وجهة النظر الموضوعية المحايدة ، خسارات أخرى سيتم الوقوف أمامها وجها لوجه ، عندما تضع الحرب الابادية أوزارها لتقصير عمر الدولة الافتراضي ، و تعويم مهمة مقاومتها ، من المقاومة الفلسطينية ، الى المقاومة الأممية .