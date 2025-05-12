الاحتلال يواصل هدم منازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات هدم منازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، في ظل عدوانها المتواصل عليه، لليوم الـ93 على التوالي.

وتواصل جرافات الاحتلال هدم مبانٍ سكنية في حارة الجامع، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، مع فرض حصار مشدد على المخيم.

ويأتي هذا التصعيد، تنفيذا لمخطط الاحتلال بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس، الذي أعلنته قبل أكثر من 10 أيام، وشرعت بتنفيذه الأسبوع الماضي.

وحسب التقديرات المحلية، فقد بلغ عدد المباني التي هدمتها جرافات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 مبنى، بما تضمه من شقق سكنية، إضافة إلى نسف منازل أخرى، أخلاها سكانها بعد حصولهم على تنسيق مسبق بذلك، وتهجيرهم قسرا منها خلال العدوان المتواصل.