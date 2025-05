الطالبة فرح الطيطي من جامعة القدس تفوز بالمركز الأول في مؤتمر PSSF الرابع للريادة والابتكار

وطن: فازت الطالبة فرح الطيطي من كلية العلوم والتكنولوجيا، تخصص كيمياء طبية – جامعة القدس، بالمركز الأول في معرض الريادة والابتكار من ضمن فعاليات مؤتمر PSSF الرابع بجامعة بيرزيت BZU PSSF EXPO عن مشروعها بعنوان: Eco-Friendly Lightweight Insulating Concrete، وذلك في منافسة شملت نحو 60 مشروعًا لطلبة من جامعات فلسطينية مختلفة.

وتناول بحث الطالبة الطيطي التعديل على مواد البناء، وتحديدًا على Concrete الخرسانة التقليدية، حيث قامت بتطوير خلطة جديدة من خلال إزالة بعض المكونات وإضافة مواد بديلة، ما أدى إلى إنتاج خلطة خفيفة الوزن مقارنة بالخلطة المرجعية.

ولم تقتصر التحسينات على خفة الوزن فحسب، بل تم أيضًا رفع مقاومة الضغط (compression strength) بنسبة تفوق العينة المرجعية التقليدية. كما أصبحت الخلطة ذات خصائص عزل حراري وصوتي متميزة.

وأشارت "تنبع صداقة هذه الخلطة للبيئة من استخدام مخلفات بعض أنواع البوليمرات (polymers) في تركيبتها، مما يقلل من الأثر البيئي ويعزز من مفهوم الاستدامة في البناء. وتُحقق هذه النتيجة المبتكرة مردودًا اقتصاديًا كبيرًا، كما تقدم حلًا فعالًا للعديد من المشكلات التي نواجهها اليوم في قطاع الإنشاءات".

وفازت مبادرة الطالبة كندة هشهش من كلية الطب البشري، والطالب كريم حجازي من كلية الحقوق في جامعة القدس، بالمركز الأول في مسابقة Strength and Strive، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر جمعية صندوق الطالب الفلسطيني (PSSF) الرابع، الذي عُقد في جامعة بيرزيت. وقد شاركت في المسابقة سبع جامعات فلسطينية، وجاء هذا الفوز عن مشروع "فزعة – Faza’a". بعنوان:

Supporting Al-Tahaddi Schools in Palestine through University Solidarity

كأفضل مبادرة شبابية قيادية تخدم المجتمع الفلسطيني.

تقوم فكرة المشروع على توجيه ساعات التطوّع في كليات الجامعة لخدمة "مدارس التحدي"، التي تعاني من نقص في الموارد، وهدم متكرر، وطرق وعرة، ومبانٍ مؤقتة، فضلًا عن انعدام البنية التحتية. وقد تم تقديم الجوائز لسبعة مشاريع، بالإضافة إلى ثلاث منح أخرى لتطويرها.

وجاء معرض “BZU PSSF EXPO”، الذي عُرضت فيه نماذج لمشاريع طلابية ريادية من جامعات عدة، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لصندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF)، الذي استضافته جامعة بيرزيت تحت شعار “الابتكار والإبداع”. وقد شارك فيه ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ورؤساء الجامعات، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية واقتصادية من داخل فلسطين وخارجها، وأعضاء مجلس الأمناء وإدارتها، وممثلون عن صندوق دعم الطالب الفلسطيني.

يُشار إلى أن جامعة القدس توفر لطلبتها بيئة ريادية تدعم الأفكار وتشجع التفكير الإبداعي، إذ تفتح حاضنات الأعمال أبوابها للمبدعين في مختلف المجالات، لتمكينهم من تطوير مشاريعهم ودفعها نحو التنفيذ.