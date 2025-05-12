أبو عبيدة: قررنا الافراج عن الجندي عيدان ألكساندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية

رام الله - وطن: أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان الكتائب قررت الإفراج عن الجندي في جيش الاحتلال الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير "عيدان ألكساندر" وذلك اليوم الاثنين .

وكانت مصادر عبرية ذكرت ان الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءًا من الساعة 12 ظهرًا للافراج الجندي عيدان ألكسندر.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي قوله مركبات الصليب الأحمر ستدخل إلى نقطة الاستلام وتنقل الأسير ألكسندر إلى المنطقة العازلة ثم تسلمه للجيش، حيث سيتم نقل الأسير ألكسندر بعد الإفراج عنه إلى قاعدة رعيم حيث سيلتقي بعائلته ثم ينقل جوا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.