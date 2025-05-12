الأسطورة الإيطالية إنزاغي يلوح بعلم فلسطين في احتفالات فريقه

وطن: خطف أسطورة كرة القدم الإيطالية فيلبي "بيبو" إنزاغي الأنظار، برفع علم فلسطين، والتلويح به، خلال احتفالات فريقه بيزا بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيريا آ".

وخلال احتفالات بيزا بالتتويج بدوري الدرجة الثانية، أحضر اللاعبون علما كبيرا لفلسطين، وبدأوا بالتناوب في رفعه والتلويح به، ليقوم بذلك أيضا المدرب إنزاغي.

واحتفلت مدينة بيزا بولاية توسكانا بالصعود التاريخي، حيث تمت تغطية برج بيزا المائل بألوان الفريق الأسود والأزرق.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أظهرت جماهير أندية كرة القدم في إيطاليا تعاطفا غير مسبوق مع الفلسطينيين.

وتعتبر كرة القدم في إيطاليا ليست مجرد رياضة، بل تظاهرة ثقافية غالبًا ما تكون منصة للتعبير الاجتماعي والسياسي.

يشار إلى أن إنزاغي هداف يوفنتوس وميلان السابق، حصد كافة البطولات المتاحة في مسيرته باستثناء أمم أوروبا، حيث حقق كأس العالم مع إيطاليا عام 2006، وبطولات الدوري ودوري أبطال أوروبا عدة مرات.