الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المواطنين، فجر اليوم الإثنين، خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت الشاب براق مشة بعد مداهمة منزله بالمخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عصام عودة وفادي السلمان من الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحمد موسى عطالله (16 عامًا) من مدينة بيت ساحور شرقا، ومحمود عادل الفروخ (57 عامًا)، وباسم عبد المجيد كوازبة (59 عامًا) من قرية المنية شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال انسحبت صباح اليوم، من قريتي بيت تعمر وزعترة شرق بيت لحم، بعد اقتحام استمر لساعات تخلله مداهمات وتفتيش للمنازل.