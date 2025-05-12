بابا الفاتيكان الجديد يدعو لوقف فوري للحرب في غزة وإمدادها بالمساعدات

وطن: دعا البابا لاوون الرابع عشر كبار المسؤولين في العالم إلى وقف الحروب قائلا على غرار سلفه البابا فرنسيس "لا للحرب"، وذلك في عظته الأولى الأحد من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس.

وقال البابا في الأحد الأول لخدمته كأسقف روما "أمام المشهد المأساوي الحالي حيث هناك هذه الحرب العالمية الثالثة المجزأة بحسب ما كرر أكثر من مرة البابا فرنسيس، أتوجه أنا أيضا إلى كبار العالم مكررا النداء الآني دائما: لا للحرب أبدا".

وأضاف: "أحمل في قلبي معاناة الشعب الأوكراني الحبيب". وحض "على بذل كل ما يمكن لبلوغ سلام حقيقي، وعادل ودائم في أسرع وقت ممكن"، كما دعا إلى "إطلاق سراح جميع السجناء وإلى إعادة الأطفال إلى عائلاتهم".يا

وقال البابا البالغ 69 عاما في شأن الحرب على غزة أنه "يتألم بشكل كبير أمام ما يحدث في قطاع غزة"، ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المنهكين، وإطلاق سراح جميع الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

واحتشد عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لمتابعة كلمة البابا في الأحد الأول لخدمته كأسقف روما إذ تشكل تقليديا فرصة للحبر الأعظم لتناول المستجدات على الساحة الدولية.