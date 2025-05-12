ترامب يصف الحرب على غزة بـ"الوحشية" .. إطلاق سراح الأسير الجندي عيدان ألكسندر خطوة حسن نية

وطن: قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إن إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية؛ الإسرائيلي الأميركي، عيدان ألكسندر، "خطوة حسن نية"، تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر، لإنهاء الحرب في غزة، والتي أكّد أنها "وحشية".

وذكر ترامب: "يسعدني أن أعلن أن عيدان ألكسندر المواطن الأميركي (والجندي بجيش الاحتلال)، المحتجز رهينة منذ أكتوبر 2023، سيعود إلى عائلته".

وقال: "آمل أن يكون إطلاق سراح عيدان ألكسندر أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي".

وشدّد الرئيس الأميركي على أن "الحرب في غزة وحشية".

يأتي ذلك فيما أعلنت حماس، الأحد، أنها سوف تطلق سراح الجندي مزدوج الجنسية؛ الإسرائيلي الأميركي، عيدان ألكسندر، "ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر"، بعد محادثات مباشرة مع واشنطن، فيما أفادت تقارير إسرائيلية، بأن تل أبيب أُبلغت باتفاق واشنطن مع حماس، بعد الاتفاق على تفاصيله.

وجاء إعلان حماس، بعدما أكّد قياديّ بالحركة، الأحد، تجدُّد المفاوضات الأميركية مع الحركة، بشأن وقف إطلاق للنار في غزة، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إلى القطاع، فيما أكّد قياديّ بالحركة، أن هناك مفاوضات "متقدمة مباشرة" بين الحركة وإدارة ترامب، منذ أيام.