حماس: سنطلق سراح الجندي المزدوج الجنسية "عيدان ألكسندر"

وطن: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأحد، استعدادها لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، في إطار الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين، وذلك بعد اتصالات مباشرة جرت مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية.

وفي بيان رسمي، أكدت الحركة "الاستعداد الفوري للانخراط في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى أن الاتفاق يجب أن يتضمن "إدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، تضمن الاستقرار والهدوء طويل الأمد، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".

كما ثمّنت حماس "الجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة القطرية والمصرية، إلى جانب الدعم التركي"، مؤكدة أنها تتعامل بإيجابية عالية مع المبادرات الجارية.

وقال رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، إن الحركة "أجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية، وأبدت إيجابية كبيرة"، مشيراً إلى أن "إطلاق سراح الجندي ألكسندر يأتي في هذا السياق كخطوة حسن نية".

من جانبها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أنه أبلغ عائلة الجندي عيدان ألكسندر بأن حماس ستصدر بياناً بشأن إطلاق سراحه.

وأكدت التقارير ذاتها أن ويتكوف سيصل إلى "إسرائيل" خلال الساعات المقبلة، في إطار جهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة "رويترز"، مساء الأحد، نقلاً عن قيادي في حماس مطّلع، إن "الحركة تجري مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة".

كما أكدت قناة الجزيرة نقلاً عن قيادي بالحركة، أن "المحادثات مع إدارة ترامب متقدمة وتبحث وقف الحرب بشكل شامل".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف في 8 مارس 2025، أن إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حماس بشأن الإفراج عن أسرى أميركيين في غزة، إلى جانب بحث إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة لوقف الحرب.