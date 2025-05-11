في تصعيد استيطاني خطير... الاحتلال يقرر استئناف تسوية الأراضي بالضفة

وطن: صادق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في المناطق المصنفة (ج).

وقدم القرار وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس"، ووزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ويهدف إلى ترسيخ السيطرة الاستيطانية في الضفة، ومنع المواطنين من استخدام أو تسجيل أراضيهم.

كما يهدف القرار إلى وقف أي محاولة من قبل السلطة الفلسطينية لتسجيل الأراضي أو استخدامها في المناطق المصنفة (ج)، ويعتبر أن أي إجراءات فلسطينية في هذا المجال "غير قانونية" ودون صلاحية حسب قوانين الاحتلال.