مبعوث ترامب ينتقد "إسرائيل": تطيل أمد الحرب بلا أفق.. ونتنياهو يلوّح باتفاق بديل

وطن: وجّه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، انتقادات حادّة لحكومة بنيامين نتنياهو، متّهمًا إيّاها بإطالة أمد الحرب على قطاع غزة من دون وجود أفق سياسي واضح، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن و "تل أبيب" قبيل زيارة ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

وقال ويتكوف خلال اجتماع مع عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة: "نريد إعادة المحتجزين، لكن إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تطيل الحرب، على الرغم من أننا لا نرى إلى أين يمكننا المضيّ قدمًا"، بحسب ما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر حضرت الاجتماع.

واعتبر ويتكوف أن "هناك فرصة سانحة حاليًا، نأمل أن تغتنمها إسرائيل وجميع الوسطاء"، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، ونضغط على جميع الوسطاء ونبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين".

وبحسب ما نقله الصحفي باراك رافيد، مراسل موقعي "أكسيوس" و"واللا"، فإن ويتكوف يجري محادثات مكثفة في المنطقة تشمل إسرائيل وقطر ومصر، لبحث اتفاق للإفراج عن الرهائن، إلى جانب جهود لخفض التصعيد في غزة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن هذه "أيام دراماتيكية لإطلاق سراح المحتجزين"، مؤكداً أن إسرائيل "ستدعم مخطط ويتكوف إذا تم تقديمه"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال التوصل إلى "اتفاق آخر" يشمل عدداً أقل من الرهائن و"بثمن أقلّ".

وأوضح نتنياهو أن الخيار الآخر المطروح هو "إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية، عيدان ألكسندر، فقط"، مرجّحاً أن تقدم حركة حماس على هذه الخطوة "كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأميركي وإدارته"، وفق ما أوردته القناتان 12 و13 الإسرائيليتان.