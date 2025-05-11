الاحتلال يجبر مواطنين في الحي الشرقي من مدينة طولكرم على إخلاء منازلهم

وطن: أجبرت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عددا من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة طولكرم على إخلاء منازلهم، في اليوم الـ105 من العدوان المتواصل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا عددا من المباني السكنية في الحي الشرقي وتحديدا المحاذية لمخيم طولكرم، وأجبروا ساكنيها على إخلائها في وقت قصير، وهم من عائلتي طربية وأبو صفية، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى.

وتزامن إخلاء المواطنين مع تحركات كثيفة لآليات الاحتلال في شوارع المدينة الرئيسة خاصة شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ووسط السوق، عكس اتجاه السير، كما رُصدت تحركات لقوات مشاة في شارع نابلس قادمة من مخيم نور شمس مرورا بمداخل مخيم طولكرم وباتجاه دوار شويكة وشارع العليمي، وقد اعترضت حركة تنقل المركبات والمواطنين.