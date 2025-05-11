لواء احتياط في جيش الاحتلال: نتنياهو يقودنا إلى حرب بلا نهاية بسبب أزماته السياسية

وطن: اتهم القائد السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال، اللواء احتياط "يسرائيل زيف"، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجرّ "إسرائيل إلى حرب لا نهاية لها، مؤكداً أن الأزمة السياسية التي يعيشها الأخير تنعكس سلباً على الأمن القومي، وتُفقد إسرائيل تدريجياً ما تبقى من دعمها الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة".

وقال زيف إن "إسرائيل تتحول تدريجياً من ذخر استراتيجي إلى عبء ثقيل على واشنطن"، محذراً من أن العلاقة مع الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب لم تعد كما كانت، خصوصاً مع تزايد التوترات حول ملفات غزة وإيران.

وأضاف: "لا أستبعد أن يفرض ترمب على إسرائيل إنهاء الحرب على غزة، أو حتى إعلان قيام دولة فلسطينية، إذا رأى أن استمرار النزاع يضر بمصالحه الإقليمية أو الانتخابية".

وأشار زيف إلى أن "إسرائيل توشك على تضييع فرصة تاريخية" لإنهاء الصراع مع العالم العربي، وتأسيس تحالف إقليمي قد يجلب لها ازدهاراً اقتصادياً هائلاً، لكن السياسات الحالية تقوّض هذا الأمل وتبدّد المكاسب المحتملة على المدى البعيد.

وفي تقييمه الميداني للأوضاع في غزة، قال زيف يوم السبت الماضي إن حركة "حماس" طورت من تكتيكاتها القتالية بشكل ملحوظ، مشدداً على أن إدخال قوات برية كبيرة إلى القطاع قد يؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة في صفوف الجيش.

وفي وقت سابق، علّق زيف على الصور التي التقطت مؤخرًا من شاطئ "تل أبيب"، حيث ظهر مواطنون إسرائيليون يفرّون لحظة إطلاق صفارات الإنذار بعد قصف صاروخي من اليمن، واصفًا تلك الصور بأنها "إشكالية للغاية وتساوي ألف كلمة". وأضاف: "الضرر الذي تسببه هذه الصور لا يتوقف عند الحصار الجوي القائم فعلياً، بل يمتد إلى صورة الإنجاز العسكري الإسرائيلي نفسه".

وأكد أن "الهالة التي تحيط بالقوة الإسرائيلية تتلاشى عند مشاهدة مشاهد الهلع في قلب تل أبيب"، لافتًا إلى أن الحديث عن اغتيالات أو نجاحات استخباراتية "لا معنى له في ظل غياب الأمان الأساسي".

وتأتي هذه التصريحات في وقت كشفت فيه شبكة "أن بي سي" الأميركية عن تصاعد التوتر في العلاقة بين نتنياهو والرئيس ترمب، بعد سنوات من التفاهم والتنسيق، خصوصًا في ضوء الخلافات العميقة حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني واستمرار الحرب على غزة.