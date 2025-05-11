ائتلاف أمان يستأنف إطلاق جوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2025

وطن: تحت شعار: "لن نرحل.. فالأرض تحفظ أسماءنا"، أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عن استئنافه إطلاق جوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2025، تأكيداً على مواصلة شعبنا مشواره في النضال وبناء مؤسسات دولته واستمرار صموده في أرضه.

ويؤكد ائتلاف أمان أن المضي قدما في إطلاق الجوائز بعد توقفها لعام واحد من أصل دوريتها على مدار سبعة عشر عاما متواصلا، يأتي من منطق قناعة الائتلاف وإيمانه بأن الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة. وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الائتلاف نحو تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني وتحفيز المواطنين على الانخراط في جهود مكافحة الفساد، والإبلاغ عنه، فاتحاً باب التقدم للجوائز حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأعلن أمان أنه سيستمر بتلقي طلبات الترشح والترشيح لنيل الجائزة ضمن فئاتها الثلاثة، وهي: فئة العاملين والعاملات في القطاع العام والهيئات المحلية ممن قاموا بالإبلاغ أو رفضوا الانخراط، أو قدموا شهادة رسمية أو وفروا معلومات عن أي قضية فساد أو قدموا مبادرة ساهمت في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسساتهم، والثانية معنونة باسم جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهي مخصصة لفئة الإعلاميين والإعلاميات الذين قاموا بإنتاج تحقيق استقصائي حول أحد قضايا الفساد، والثالثة عن فئة أفضل بحث، للذين أنجزوا بحثاً علميا يتعلق بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

والجدير ذكره أنه ستعمل لجان فنية مختصة على دراسات طلبات الترشح والترشيح بناء على معايير وأوزان مطورة مسبقاً، كما وسترفع توصياتها لإدارة أمان التنفيذية ولهيئة المحكمين المكونة من شخصيات وطنية واعتبارية للبتّ والقرار فيها. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل النزاهة الوطني الذي ينظمه الائتلاف إحياءً لليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من كانون أول من كل عام.

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