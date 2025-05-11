الإعلام العبري: 3 قضايا تقلق المؤسسة الأمنية بسبب التحولات الأميركية.. ما هي؟

وطن: تصاعدت في الأيام الأخيرة حالة من القلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تداعيات استراتيجية قد تطال الأمن القومي، نتيجة الفجوة المتزايدة في التنسيق مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، فإن هذا القلق بات يشمل كلاً من "الجيش"، و"الشاباك"، و"الموساد"، وتبلور عبر مداولات أمام مسؤولين كبار، من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن.

أولاً: الملف الإيراني: رفض أميركي لتفكيك البرنامج النووي

أحد أبرز بواعث القلق يتمثل في السياسة الأميركية تجاه البرنامج النووي الإيراني. وأفادت الصحيفة بأن واشنطن تقترب من صيغة اتفاق شبيهة باتفاق 2015، ما يتعارض مع المطلب الإسرائيلي بتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، على غرار النموذج الليبي.

كما تجاهلت الإدارة الأميركية، بحسب الصحيفة، مسائل أساسية تهم الاحتلال، من بينها الانتشار الصاروخي الإيراني والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى دعم إيران لحلفائها في المنطقة. وترى المؤسسة الأمنية أن الاتفاق المرتقب قد يسمح لطهران بترميم اقتصادها وتعزيز نفوذها الإقليمي.

ثانياً: صفقات إقليمية مقلقة وتراجع التفوق النوعي

على الصعيد الإقليمي، أبدت الصحيفة تخوفاً من تداعيات صفقات تسليحية ضخمة مرتقبة بين الولايات المتحدة ودول خليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر. هذه الصفقات، التي قد تُوقَّع خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، من شأنها تهديد التفوق النوعي العسكري لإسرائيل، خصوصاً إذا تضمنت برنامجاً نووياً مدنياً للسعودية.

وتأتي هذه الخطوة من واشنطن في مسار منفصل عن التطبيع مع الاحتلال، خلافاً لنهج إدارة بايدن التي ربطت الصفقات بالتطبيع.

كما أوضحت أنّ الأمر يتعلق بـ3 قضايا رئيسة: الاتفاق النووي مع إيران، صفقات أمنية إقليمية والوضع في غزة، مع التركيز على قضية الأسرى، تُضاف إليها مسائل أخرى.

ثالثاً: غزة والأسرى: تراجع أميركي ومخاوف من التصعيد

وفيما يتعلق بقطاع غزة، تتزايد المخاوف من أن تدفع إدارة ترامب نحو وقف الحرب، بالتزامن مع تراجع انخراطها في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. وذكرت الصحيفة أن ضغوط الولايات المتحدة على قطر تراجعت، ما أضعف قدرة الاحتلال على التفاوض بشأن الأسرى.

وأكدت الصحيفة أن "كتائب القسام" تسعى لتعميق الأزمة، من خلال بثّ مقاطع مصوّرة للأسيرين إلكانا بوحبوط ويوسف أوحانا، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية استعداداتها لتوسيع العملية العسكرية في غزة، رغم التحديات المتوقعة.

خسائر ميدانية وهجمات نوعية من المقاومة

أشارت الصحيفة إلى أن الأسبوع الأخير شهد مقتل خمسة جنود إسرائيليين في غزة، وسط تصعيد عمليات المقاومة، التي تستخدم تكتيكات حرب عصابات، من ضمنها قنص الجنود واستخدام عبوات ناسفة مصنّعة من ذخائر غير منفجرة.

وتوقعت الصحيفة زيادة كبيرة في الإصابات حال توسيع العمليات، مشيرة إلى أن "كل قتيل إسرائيلي يُعدّ إنجازاً لحماس"، ما يعزز قدرتها على الاستمرار في القتال.

نتنياهو يركّز على بقاء حكومته

وأخيراً، لفتت "إسرائيل هيوم" إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعطي أولوية قصوى لبقاء ائتلافه الحاكم، في ظل تحديات داخلية تشمل التجنيد الإجباري، والتحقيقات القضائية ضده، والخلافات داخل الكنيست حول رئاسة لجنة الخارجية والأمن.

وتختتم الصحيفة بالإشارة إلى أن نتنياهو يسعى لضبط صفوف الائتلاف لضمان بقائه السياسي، على الرغم من التطورات الإقليمية والأمنية المتسارعة.