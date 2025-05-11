إصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال حلحول شمال الخليل

وطن: أصيب عدد من الطلبة بالاختناق، اليوم الأحد، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجمع المدارس في بلدة حلحول شمال الخليل.

وذكر مدير تربية شمال الخليل بسام حبر، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مجمع المدارس وسط بلدة حلحول، وأطلقت عددا كبيرا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المدارس خلال تواجد الطالبات بداخلها، ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهن بحالات اختناق، جرى إخلاء البعض بواسطة طواقم الاسعاف، وتم علاج الاخرين ميدانيا.

وأضاف أن طواقم مكتب التربية والتعليم توجه على الفور إلى المجمع ويتم في هذه الاثناء إخلاء الطلاب من داخل تلك المدارس لضمان سلامتهم.