بنك الإسكان يرعى برنامج "YEPISODE" لدعم الريادة المجتمعية والرقمية في فلسطين

وطن: ضمن التزامه المستمر بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشراكة مع المبادرات الشبابية، قدّم بنك الإسكان رعايته لبرنامج "YEPISODE"، والذي يهدف إلى تمكين الريادة المجتمعية والرقمية في فلسطين، من خلال رحلة تعليمية ملهمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، شارك فيها 24 شاباً وشابة عملوا على تطوير 16 مشروعاً ريادياً لمعالجة تحديات مجتمعية في مختلف القطاعات.

وقد تم تنفيذ البرنامج من قبل مركز التعليم المستمر، بالتعاون مع اتحاد الجامعات اليورومتوسطية، جامعة النجاح الوطنية، Build Palestine، ALL Palestine وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وقد توّجت هذه الرحلة بفعالية ختامية من خلال مسابقة Shark Tank، والتي شكلت محطة إلهام وتحفيز للمشاركين، وتم خلالها عرض المشاريع أمام لجنة تحكيم مختصة.

وبدوره شارك بنك الإسكان بلجنة التحكيم لتقييم المشاريع وتقديم ملاحظات بناءة للمشاركين، وقدم في نهاية المسابقة جائزة لأفضل مشروع ريادي، تأكيداً على إيمانه بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب ودعم الابتكار المجتمعي.

وتعليقاً على هذه الرعاية، أكد السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان أن هذا النوع من المبادرات يعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام وتعزيز بيئة ريادية مبتكرة، مشيراً إلى أهمية تكامل أدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الشباب وتمكينهم من قيادة التغيير في مجتمعاتهم.