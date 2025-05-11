إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة مارون الراس جنوب لبنان

وطن: أصيب شخصان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بلدة مارون الراس الحدودية، قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة مواطنين اثنين برصاص الاحتلال المطاطي في بلدة مارون الراس.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن جيش الاحتلال استهدف "حي الرندة" في الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المدفعية، كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة بين بلدتي يارين والضهيرة في قضاء صور، جنوب لبنان.

وحلق طيران الاحتلال الحربي على علو منخفض في أجواء مدينة الهرمل، وعلى علو متوسط فوق منطقة بعلبك، في خرق متجدد للأجواء اللبنانية.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 199 شهيدا و491 جريحا على الأقل، وفق المعطيات الرسمية اللبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.