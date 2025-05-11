اعتصام في مدرسة "الأونروا" في سلوان احتجاجا على إغلاق الاحتلال للمدرسة

وطن: اعتصم أولياء أمور وطالبات، اليوم الأحد، في مدرسة بنات القدس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، احتجاجا على إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمدرسة.

ورفعت المشاركات في الاعتصام شعارات من ضمنها: "من حق أطفالنا أن يتعلموا، افتحوا أبواب المدرسة"، "لا يوجد مكان بديل لأطفالنا"، و"مدرسة بنات القدس يجب أن تكون مفتوحة الأبواب"، "حقنا في التعليم".

ويوم الخميس الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال المدارس التابعة للأونروا في مدينة القدس، وأجبرت الطلبة والطواقم التعليمية والإدارية على إخلائها ومغادرتها فورا، مع دخول قرار إغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا حيز التنفيذ.