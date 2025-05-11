جامعة اوكسفورد تستضيف باحثين فلسطينيين في ندوة بعنوان "نحو سرد أثري وتاريخي شامل لفلسطين"

وطن: استضافت كلية سانت أنتوني، بجامعة أكسفورد مجموعة من الباحثين الفلسطينيين العاملين مع مركز الأبحاث في ندوة أكاديمية بعنوان "نحو سرد أثري وتاريخي شامل لفلسطين"، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز الرواية الفلسطينية عالميا.

وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع يقوم عليه المركز لكتابة تاريخ فلسطين، وهو مشروع بحثي علمي متعدد الأبعاد وقاطع للتخصصات، يهدف إلى تعميق الدور المحلي المغيب في كتابة تاريخ فلسطين، بمشاركة عشرات الباحثين الفلسطينيين في مجالات التاريخ والآثار.

وانقسمت الندوة إلى جلستين، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع "فلسطين من العصور القديمة إلى العصور الوسطى" بينما خُصصت الجلسة الثانية لمناقشة "فلسطين في العصر الحديث".

وذلك بمشاركة رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الدكتور محمد اشتية سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط والسفير السابق عفيف صافية، إلى جانب مجموعة الباحثين والأكاديميين البارزين المساهمين بالمشروع منهم: الدكتور عادل مناع، الدكتور أيمن يوسف، الدكتور غطاس صايج، الدكتور حمدان طه، الدكتورة إيمان سقا، الدكتور عصام حلائقة، الدكتور عصام نصار، الدكتور محمود هواري، الدكتور متري الراهب، والدكتور منتصر جرار.

وأدار الندوة رئيس مركز الشرق الأوسط بالجامعة البروفيسور يوجين روغان، وقد لاقت الندوة إقبالًا واسعًا من الحضور، حيث أُتيحت لهم فرصة التفاعل مع الباحثين وطرح الأسئلة والمداخلات، ما أضفى بعدًا علميًا وحوارًا مثريًا على النقاشات.