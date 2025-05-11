جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: ادانة 55 مؤسسة دولية إجراءات الترخيص الإسرائيلية للمنظمات الدولية العاملة في فلسطين و"إسرائيل" انتصار للعدالة وخطوة على طريق حماية حقوق الإنسان

رام الله – وطن: أعربت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، عن تقديرها لموقف المؤسسات الدولية الخمسة وخمسين والتي أعلنت إدانتها الصريحة ورفضها لسياسة منح التراخيص الجديدة للمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين وفي إسرائيل، والتي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا، بشكل يتنافى مع القانون والاتفاقيات الدولية.

وأكدت الجمعية في بيان لها وصل لوطن نسخة عنه " أن موقف المؤسسات المشار إليها، والمعروفة بدورها الكبير في مجال العمل الإنساني، يشكل انتصارا للعدالة وللعمل الإنساني في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابا، نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وممارساته التي تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأيدت الجمعية ما ورد في بيان المؤسسات الدولية، واعتبرته موقفا يعبر عنها، مؤكدة "أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تأتي ضمن الحملة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، في فلسطين المحتلة".

وأكدت الجمعية " أن الهدف الحقيقي من وراء سياسات الاحتلال الجديدة ما هو إلا محاولة أخرى لتحويل حياة الفلسطينيين والفلسطينيات إلى جحيم لا يطاق وبالتالي دفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة الطوعية خارج وطنه التاريخي. فعلى مدى عقود الاحتلال الطويلة، سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى الحد من منظومة الخدمات المقدمة للفلسطينيين والفلسطينيات لزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني وقمعه".

وقالت الجمعية انه "في ظل التدمير الممنهج الذي مارسه الاحتلال بحق الاقتصاد الفلسطيني، فإن دور المؤسسات الإنسانية الدولية كان حاسماً في تحسين حياة الفلسطينيين والفلسطينيات والحد من تفشي الفقر في أوساطهم وأوساطهن. وقد تجلى هذا الدور في أوساط الطبقات الأقل حظا وخاصة النساء والمواطنين والمواطنات من المناطق النائية والمهمشة."



وتابعت الجمعية انه "لعمل المؤسسات الدولية في فلسطين المحتلة دورٌ محوريٌ في تمكين الفلسطينيين والفلسطينيات، وخاصة النساء والشباب لزيادة مساهمة هذه الفئات في الحياة العامة للمجتمع. كما أن جهود المؤسسات المشار إليها، ساهمت في تعزيز منظومة وثقافة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وفتحت المجال أمام الفلسطينيين والفلسطينيات لمخاطبة الفاعلين الدوليين (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص) للضغط من أجل تحقيق العدالة والسلام في فلسطين المحتلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة في هذا السياق، كون الاحتلال ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الأممية ذات الصلة، إضافة الى انتهاكه الممنهج لحقوق الإنسان".



ودعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للانضمام إلى البيان، مؤكدة أنه آن الأوان لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، مضيفة "سيبقى السلام في العالم مجرد سراب، طالما لم تتحقق العدالة لفلسطين وشعبها".