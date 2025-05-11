البنك العربي الراعي الحصري ليوم التوظيف في جامعة بيت لحم

وطن: قدّم البنك العربي مؤخرا رعايته الحصرية لفعاليات يوم التوظيف الذي نظمته جامعة بيت لحم، حيث تأتي هذه الرعاية انطلاقا من حرص البنك على دعم الطلبة والخريجين وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل من خلال التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ودعمها، إذ يعد قطاع التعليم أحد أهم الأوجه الرئيسية التي يتبناها البنك ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً".

وأكد السيد محمد عيد، مدير فروع منطقة الجنوب في البنك العربي - فلسطين، خلال كلمته في الفعالية على أهمية يوم التوظيف كمنصة لتعزيز التواصل مع الخريجين واستقطاب الواعدين منهم، مشيداً بدور جامعة بيت لحم في دعم مسيرة التعليم العالي في فلسطين ورفدها بطلبة متميزين. كما أشار إلى حرص البنك على تطوير أداء ومهارات موظفيه من خلال توفير التدريبات المتخصصة، واهتمامه بتعزيز التنوع الاجتماعي في بيئة العمل، إلى جانب توفير فرص متكافئة في التوظيف والترقيات والامتيازات والحوافز.

وتم تسليط الضوء خلال الفعالية على البرامج المصرفية التي يخصصها البنك لطلبة الجامعات، ومن ضمنها البرنامج الخاص بالشباب الذي يوفّر لهم مزايا تنافسية متعددة تتماشى مع احتياجاتهم واهتماماتهم. كما تمت الإشارة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التي يوفّرها البنك، والتي تهدف إلى تهيئة الطلبة للحياة المهنية من خلال تعزيز مهاراتهم المصرفية وتزويدهم بخبرات عملية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.