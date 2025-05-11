قوات الاحتلال تعتقل شابا وتستدعي آخر من بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رامي محمد عبد ربّه (26 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في حارة السلام، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسماعيل مسلط في مدينة بيت جالا غربا، وسلمت نجله بهاء بلاغا لمراجعة مخابراتها.