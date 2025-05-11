بينهم 4 أطفال.. 10 شهداء في قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس

وطن: استشهد 10 مواطنين من بينهم أربعة أطفال، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال خيم النازحين في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين تؤوي عائلة العلمي بمنطقة الأمل غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد العائلة وهم: معتصم محمد العلمي، وزوجته كنان، وطفلاهما محمد وندى.

وأضافت أن غارة أخرى نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين في منطقة المواصي شمال خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين لعائلة الأغا هم: عبد السلام محمود الأغا، وزوجته ناسفة، وطفلاهما أيلول وزينة.

واستشهد الفتى أحمد محمد نصر فحجان وأصيب 7 مواطنين في قصف خيمة عائلة فحجان قرب منطقة بئر 19 جنوب خان يونس، كما استشهد مواطن آخر في استهداف طائرة مسيّرة دراجة هوائية قرب أطباء بلا حدود بمواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.