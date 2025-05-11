الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من محافظة نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، ثمانية مواطنين من مخيم بلاطة ومنطقة المساكن الشعبية شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المنطقة الشرقية من المدينة، ومخيم بلاطة وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت منها أربعة مواطنين وهم: عايش اسماعيل أبو العيش ونجله حمزة، وحسن مرشود، ونجله أحمد.

كما اعتقلت الأشقاء ايهاب، وأحمد، وبشار محمد بدرساوي من منطقة المساكن الشعبية.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة بيتا، واعتقلت الشاب أسيد عبد الفتاح بني شمسة (١٨ عاما) بعد أن فتشت منزله وعاثت به خرابا.