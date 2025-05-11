شرطة الاحتلال تقرر فتح تحقيق جنائي .. صحفي مقرب من نتنياهو هدد وابتز وزراء في الحكومة

وطن: فتحت شرطة الاحتلال تحقيقا جنائيا في أعقاب تصريحات لعدد من وزراء حزب الليكود، أفادوا خلالها بتعرضهم لابتزاز وتهديدات من قبل الصحافي يعقوب باردوغو، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد كشف عن هذه المزاعم صباح الأحد ضمن البرنامج الإخباري لإذاعة "ريشيت بيت" الرسمية.

وبحسب ما أوردته الإذاعة، فقد استدعت الشرطة خلال نهاية الأسبوع الوزراء ياريف ليفين، شلومو كرعي، وميكي زوهار للإدلاء بشهاداتهم.

وجاءت هذه الخطوة عقب مشاورات مشتركة ضمّت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عميت إسمان، ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة بوعز بلات.

وذكرت الإذاعة أنه يطرح الآن تساؤل حول مدى تعاون الوزراء مع التحقيق، وهل سيكشفون تفاصيل الابتزاز المزعوم، أم أن الخوف من باردوغو ومن تأثير نتنياهو سيمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم.

وكان وزير القضاء ياريف ليفين قد اتهم باردوغو علنا بابتزازه، مشيرا إلى أن الأخير هدده بمطالب شخصية، مستخدما لغة تهديد غير مباشرة.

بدوره، أكد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار أنه واجه بدوره تهديدات مماثلة من باردوغو، الذي وصفه بأنه يسعى لتحقيق مصالح شخصية عبر ترهيب مسؤولين يمينيين.

أما وزير الاتصالات شلومو كرعي، فاتهم باردوغو بمحاولة التأثير على قرارات حكومية لصالحه، بما في ذلك التعيينات ومنع إطلاق قناة I24، متهما إياه باستخدام "أسلوب التهديد والتشهير" لتحقيق أهدافه.

وبحسب هذه الروايات، فإن باردوغو طالب بتعيينات لصالح شركائه، بالإضافة إلى دعم صفقات تجارية مرتبطة بشركات إنتاج يملكها أو تربطه بها صلات.