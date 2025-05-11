لواء احتياط في جيش الاحتلال: حماس طورت طرق قتالها

وطن: قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال يسرائيل زيف اليوم السبت إن حركة حماس طورت طرق قتالها، مشددا على أن إدخال قوات كبيرة لقطاع غزة يزيد فرص تعرضها لإصابات.

أتى ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال إصابة ضابطين كبيرين و7 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن المصابين ينتمون إلى "لواء القدس" بحي الشجاعية، وأن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310.

كما ذكر أن اشتباكات لا تزال تجري في حي الجنينة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مواقع إسرائيلية، فقد نقلت مروحيات جيش الاحتلال عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى "تل هشومير" .

وأضافت أن الحدث يتعلق بتعرض آلية عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع.