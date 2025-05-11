دعوات جديدة لإسقاط حكومة نتنياهو

وطن: توعد زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان السبت بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، في حين نقل إعلام إسرائيلي عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان إعلانه الترشح لرئاسة الحكومة.

وقال غولان "سنسقط حكومة الفشل ونقيم قيادة أمنية شجاعة وديمقراطية"، متهما نتنياهو بتدمير "العلاقة الخاصة" مع الولايات المتحدة، قائلا إن "إسرائيل معزولة عالميا وتطبق رؤية اليمين".

وأضاف زعيم حزب "الديمقراطيين" أن الانشغال بالحوثيين في اليمن "يصرف الانتباه عن أكبر فشل أمني للحكومة".

واتهم غولان "حكومة نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإرسال الجيش لمستنقع غزة بدوافع سياسية وأوهام"، قائلا إن الحكومة تحارب في غزة دون أهداف عملياتية حقيقية ولا رؤية أو إنجازات.

من جهتها، نقلت القناة الـ12 عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان قوله "أترشح لرئاسة الحكومة ونحن نخوض الانتخابات بمفردنا ونرحب بمن يريد الانضمام".

كما نقلت منصات عن ليبرمان قوله إن "مَن فشل في هزيمة حركة حماس خلال سنة و8 أشهر، لن يهزمها ولو في 17 سنة قادمة".

والجمعة، عبّر ليبرمان عن صدمته إزاء قدرة جماعة الحوثي على الاستمرار في قصف تل أبيب، في حين دعا زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الكف عن الجبن والتسويف، وحثه على توسيع الهجمات على اليمن.

وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب ومواقع وبلدات ومفارق رئيسية، ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بوقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى من أجل استعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.