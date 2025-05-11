يومان حاسمان في مفاوضات صفقة الأسرى تزامنا مع زيارة ترامب

رام الله - وطن : قال مسؤولون إسرائيليون إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في مسار المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وبحسب تقرير بثته "ويك إند نيوز" عبر القناة "12 الإسرائيلية" مساء السبت، فإن زيارة ترامب المرتقبة إلى السعودية وقطر والإمارات، قد تخلق ضغطا دبلوماسيا على الأطراف، خصوصا في ظل الوساطة القطرية المستمرة.

وقال مسؤولان إسرائيليان للقناة: "هذان يومان هامان. إذا طرأ تحول في موقف حماس مع اقتراب الزيارة أو خلالها مباشرة".

وفي حال غادر ترامب المنطقة دون تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، أكدت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال سيوسع عملياته البرية ضمن عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة، بهدف إخضاع حماس وفرض شروط جديدة على الأرض.

وقالت المصادر إن الجيش مستعد لشن مناورة واسعة النطاق تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والتنظيمية لحماس، مع التركيز على استعادة الأسرى. وقد تم إقرار خطة عسكرية تشمل تعزيز القوات، واستخدام أسلحة ثقيلة، ودعم جوي وبحري، إضافة إلى إجلاء سكان مناطق القتال من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي: "خلافا للعمليات السابقة، فإن الجيش سيبقى في المناطق التي يسيطر عليها لمنع عودة التهديدات، على غرار ما حدث في رفح".