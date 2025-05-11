هذا ما طالب به فليك لاعبي برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو أمام الريال

وطن: طالب المدرب الألماني هانزي فليك لاعبي فريقه برشلونة بتجاوز خروجهم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والعودة بقوة لفرض هيمنتهم أمام ريال مدريد الأحد في مباراة كلاسيكو حاسمة في سباق الفوز باللقب.

ويتصدر النادي الكاتالوني ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، حامل اللقب، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.

وأُقصي برشلونة من المسابقة القارية الأم الثلاثاء على يد إنتر الإيطالي (خسر 6-7 بإجمالي المباراتين) الذي حطّم أحلام رجال فليك بتحقيق رباعية محتملة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عشية الكلاسيكو المنتظر في المرحلة الخامسة والثلاثين: "تحدثنا عما يفكرون فيه (اللاعبون) وما يشعرون به، من المهم أن نتحدث عن ذلك في هذه المجموعة".

وأضاف المدرب: "يعلم الجميع أنه في الكلاسيكو يجب أن تكون في أعلى مستوياتك، وهذا ما يجب علينا فعله".

وتابع فليك: "نريد أن نتمتع بالنشاط، ونريد أن نرى الفريق يلعب بحماس على أرض الملعب، مسيطرا كالمعتاد، ونعلم أنه فريق رائع من ريال مدريد (ضدنا)".

وأضاف مدرب برشلونة: "ندخل المباراة دائما للفوز، لا يهم ترتيب الجدول".

وحتى لو خسر برشلونة، فسيحافظ على الصدارة بفارق نقطة عن حامل اللقب، لكن فليك قال إن فريقه يسعى لهزيمة لوس بلانكوس مرة أخرى.

وأردف هانزي فليك: "سنركز على هذه المباراة، ونبذل قصارى جهدنا للفوز بالنقاط الثلاث".

واستطرد قائلا: "الكلاسيكو مهم لجماهيرنا، للجميع، لبرشلونة، للاعبين، لي ولجهازي الفني. من الرائع اللعب والمنافسة ضدهم".

وفاز برشلونة على ريال في جميع مباريات الكلاسيكو الثلاث التي خاضها هذا الموسم، بدءا من فوزه في الدوري 4-0 على ملعب سانتياغو برنابيو في تشرين الأول/أكتوبر. ثم تغلب على نادي العاصمة بنتيجة 5-2 في نهائي الكأس السوبر في كانون الثاني/يناير، قبل أن يتفوق عليه للمرة الثالثة في نهائي كأس الملك بنتيجة 3-2 بعد التمديد في نيسان/أبريل.

وتلقى برشلونة دفعة معنوية بعد تعافي أليخاندرو بالدي ومارك كاسادو من الإصابة السبت. وغاب لاعب الوسط المدافع كاسادو قبل قرابة شهرين جراء اصابته في أربطة الركبة، بينما غاب بالدي الشهر الماضي بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

كما عاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا، من الإصابة ليلعب بديلا أما إنتر الثلاثاء.

وأكد فليك أن اللاعبين الثلاثة سيجلسون على مقاعد البدلاء الأحد بدلاً من إقحامهم في التشكيلة الأساسية، مشدداً على أن "بعد هذه المباراة، لدينا ثلاث مباريات أخرى".