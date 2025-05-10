في رد أولي على اغتيال أحد قادتها.. سرايا القدس تستهدف تجهيزات وتجمعات الاحتلال في جنين

وطن: أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنّ مقاتليها استهدفوا تجهيزات الاحتلال الإسرائيلي ونقاط تجمّع جنوده على حاجز الجلمة بزخات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأوضحت سرايا القدس أنّ ذلك جاء في إطار الرد الأولي على اغتيال الاحتلال القائد نور البيطاوي، وهو أحد أبرز قادة عملها العسكري في الضفة الغربية.

وقد زفّت الشهيد البيطاوي سرايا القدس، في بيانٍ، إلى جانب الشهيد حكمت عبد النبي أحد مقاتليها في كتيبة نابلس.

ويُذكر أنّ الشهيدان البيطاوي وعبد النبي استشهدا، أمس الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفتهما بعد خوضهما اشتباكاً مع قوة تابعة للاحتلال حاصرتهما لعدة ساعات في منطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق نابلس.