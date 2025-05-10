عائلات أسرى الاحتلال تحذر: استراتيجية الحكومة تقود إلى هزيمة في غزة

وطن: حذّرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، من أن سياسة الحكومة الحالية قد تفضي إلى "هزيمة كاملة" في قطاع غزة، متهمة إياها بتفويت "فرصة القرن" لإنهاء الحرب.

ودعت الهيئة في بيان لها حكومة الاحتلال إلى "صنع التاريخ" عبر تبني اتفاق سياسي يُنهي الحرب ويؤدي إلى استعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

وأضاف البيان: "استراتيجية الحكومة الحالية على وشك الانهيار، وقد تمهد الطريق لهزيمة شاملة ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة".

وأكدت عائلات الأسرى أن هناك "فرصة تاريخية" لإنهاء الصراع، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وعدم التوصل إلى اتفاق يُعد تخلّياً عن الأسرى.

وختمت الهيئة بدعوة الحكومة إلى اغتنام الزخم الإقليمي الراهن والتحرك بشكل فوري لإعادة الأسرى ووقف الحرب المستمرة.

وخرجت عائلات الأسرى لدى المقاومة، يرافقهم عدد من المستوطنين، في تظاهرة حاشدة وسط "تل أبيب"، مطالبين بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل شاملة تضمن عودة جميع الأسرى.