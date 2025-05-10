مصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال مدينة غزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزل الصحفي محمود العامودي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى عدد من الإصابات.

يذكر أن عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم بلغ 21 شهيدا، وفق ما أعلنته مصادر طبية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,810 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.