استشهاد الأسير المحرر يسري المصري بقصف للاحتلال على دير البلح

وطن: استشهد الأسير المحرّر يسري المصري (40 عاماً)، اليوم السبت، من جراء قصف الاحتلال خيمة في منطقة المشاعلة جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما أكد مكتب إعلام الأسرى.

وأفاد مكتب الأسرى بأنّ المصري كان قد تحرّر من السجون الإسرائيلية بعد 20 عاماً من الاعتقال، يوم الـ9 من شهر حزيران/يونيو 2023، بعد انقضاء محكوميته.

واعتقل الاحتلال المصري بتاريخ 9 حزيران/يونيو عام 2003 بتهمة تتعلق بانتمائه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته في عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

وخلال فترة اعتقاله، عانى من تدهور صحي خطير نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمدة لدى الاحتلال، وعلى الرغم من مناشدات المؤسسات الحقوقية للإفراج عنه لتلقي العلاج، إلا أنّ الاحتلال قد رفض ذلك.

وأوضح مكتب الأسرى، أنّ المصري أُصيب بسرطان الغدة الدرقية ومشاكل في القلب وضيق في التنفس، بالإضافة إلى ضعف شديد في الرؤية.

ويعتبر المصري أحد أبرز ضحايا الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، ورمزاً للصمود الفلسطيني في مواجهة السياسات القمعية الإسرائيلية.