الولايات المتحدة والمساعدات الإنسانية: أداة استراتيجية خلف قناع الإغاثة

وطن: لطالما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ملف المساعدات الإنسانية كأداة لتحقيق أهداف استراتيجية وجيوسياسية، وهو نهج تكرر في عدد من الدول حول العالم، مثل أفغانستان، وباكستان، والعراق، والسودان، والكونغو، فيما تتجه الأنظار اليوم نحو دور واشنطن المتنامي في قطاع غزة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرًا عن تشكيل "مؤسسة" جديدة لتولي مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات منذ الثاني من آذار/مارس 2025. وقال السفير الأمريكي لدى الاحتلال، مايك هاكابي، إن شركات أمن خاصة ستتولى مهمة تأمين العاملين على توزيع المساعدات داخل القطاع، مؤكدًا أن "إسرائيل" لن تشارك في التوزيع، بل يقتصر دورها على الجانب الأمني فقط.

وفي نظرة أوسع، يتكرر النموذج الأمريكي في غزة كما حدث سابقًا في أفغانستان، حيث تم الترويج للحرب بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 على أنها حملة لتحرير المرأة بجانب محاربة الإرهاب. فقد قالت السيدة الأولى لورا بوش في نوفمبر من العام نفسه إن الحرب ضد الإرهاب هي أيضًا "حرب من أجل كرامة المرأة"، ما ساعد في تغليف التدخل العسكري بطابع إنساني.

ورغم إسقاط أكثر من 2.4 مليون حصة غذائية في الأشهر الأولى من الحرب، إلا أن فعاليتها كانت محدودة، كما تم توجيه نسبة كبيرة من المساعدات لعقود مربحة لشركات أمريكية. وقدرت "واشنطن بوست" أن 40% من تلك المساعدات انتهت في أيدي فاسدين وجماعات مسلحة.

وفي باكستان، قدمت واشنطن نحو 6.6 مليار دولار بين 2002 و2008 كمساعدات عسكرية، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال استُخدم لأغراض لا علاقة لها بمكافحة الإرهاب، بما فيها شراء مقاتلات وأسلحة تقليدية لمواجهة الهند، بحسب "سي بي إس نيوز". كما استُخدم برنامج تطعيم ضد شلل الأطفال كغطاء استخباراتي، ما أضر ببرامج الصحة العامة.

أما في العراق، فقد وُجهت مليارات الدولارات إلى شركات أمريكية مثل "هاليبرتون" و"بكتل"، دون منافسة حقيقية، وسط تقارير عن هدر 8 مليارات دولار من أموال إعادة الإعمار. وفرضت واشنطن سياسات خصخصة واسعة، وقلّصت دور الشركات المحلية، مما زاد من تبعية الاقتصاد العراقي وعمّق الفساد المؤسسي.

وفي السودان، وبعد الثورة عام 2019، وعدت واشنطن بدعم الحكومة المدنية بـ700 مليون دولار، إلا أن هذه الأموال صُرفت عبر منظمات دولية، مما أضعف فاعلية الدعم، وقلّص من قدرة الحكومة على تحسين الخدمات، بينما في التسعينيات، استخدمت واشنطن المساعدات لدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ما ساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية.

أما في الكونغو، فقد ارتبطت المساعدات الأمريكية تاريخيًا بدعم أنظمة موالية خلال الحرب الباردة، وتحديدًا نظام موبوتو سيسي سيكو، حيث تم توجيه مئات ملايين الدولارات كمساعدات تنموية وعسكرية، وسط تقارير عن تمويل مباشر له من وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه غزة من مجاعة خانقة، تعود التساؤلات مجددًا: هل الغاية من المساعدات إنقاذ الأرواح، أم تعزيز النفوذ؟