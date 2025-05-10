الرئيس في موسكو: نثمن دعم روسيا التاريخي لفلسطين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وطن: اجتمع الرئيس، اليوم السبت، مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وثمن الرئيس الدعوة التي وجهها له الرئيس بوتين لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية.

وأشاد الرئيس بالعلاقة التاريخية الفلسطينية الروسية، مثمنا مواقف روسيا الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، التي تؤكد متانة روابط الصداقة التي تربط البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأطلع الرئيس نظيره الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير كامل للبنية التحتية، وحرب التجويع.

وأكد الرئيس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى الحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من طعام وماء ودواء ووقود، إلى القطاع المحاصر بشكل كامل منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي.

وجدد الرئيس ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاقتحامات الخطيرة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبحث الرئيس مع نظيره الروسي تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، جدد الرئيس الروسي تأكيده على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة وفق القوانين والشرعية الدولية، كما جدد التأكيد على أهمية وقف الحرب وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة وعدم تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ومستشار الرئيس الخاص ياسر عباس، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.