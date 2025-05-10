طولكرم: الاحتلال يواصل استفزازاته وينفذ حملة مداهمات واعتقالات في المدينة

وطن: شهدت مدينة طولكرم، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في تحركات استفزازية مكثفة لآلياتها العسكرية وفرق المشاة جابت شوارع المدينة.

ووفقا لمصادر محلية، فقد تم اعتقال الشاب عمر بدران من بلدة دير الغصون، والصحفي محمود قزموز من سكان مخيم نور شمس، أثناء تواجدهما في المدينة.

وأفادت المصادر، بأن آليات الاحتلال تمركزت بشكل ملحوظ في شارع باريس، ودوار الشهيد ثابت ثابت، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر، وشارع الحدادين ووسط السوق، وأقامت حواجز طيارة تسببت في عرقلة حركة المواطنين والمركبات، وأوقفتهم للتفتيش والتدقيق والاستجواب.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المقاهي والمحال التجارية، وأغلقت بعضها بشكل تعسفي، واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للاستجواب الميداني، بالتزامن مع إطلاق قنابل الصوت بكثافة تجاه المارة، ما أدى إلى بث الذعر في صفوف الأطفال والمواطنين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ104 على التوالي، وسط مداهمات وهدم ونسف للمنازل، بعد إخلاء سكانها منها بالقوة.